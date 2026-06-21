Мошенники ограбили квартиру тренера хоккейного клуба «Металлург» Разина

21 июня 2026, 19:04

В Екатеринбурге ограбили квартиру тренера хоккейного клуба «Металлург» Разина

Фото: istockphoto/Chalabala

В квартире главного тренера магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина произошла кража сейфа, совершенная мошенниками. Злоумышленники реализовали сложную схему обмана, нацеленную на сына наставника, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».