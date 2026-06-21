Мошенники ограбили квартиру тренера хоккейного клуба «Металлург» Разина
В квартире главного тренера магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина произошла кража сейфа, совершенная мошенниками. Злоумышленники реализовали сложную схему обмана, нацеленную на сына наставника, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
По словам супруги тренера Татьяны Разиной, преступники сначала взломали аккаунт подростка на портале «Госуслуги» и оформили от его имени доверенность на третье лицо. После этого они связались с юношей, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и убедили его, что он может быть привлечен к ответственности за пособничество терроризму, так как доверенность сделали на якобы боевиков из Украины.
Злоумышленники строго предупредили подростка о недопустимости разглашения информации, пригрозив уголовным делом и увольнением его отца из клуба. Под давлением ребенок передал ключи от квартиры неизвестному, который проник в жилище, похитил сейф и скрылся.
К счастью, юноша рассказал о случившемся родителям, после чего они незамедлительно обратились в полицию. Следствию помогли собранные сыном Разиных доказательства: скриншоты переписок, номера телефонов мошенников и фото автомобиля, на котором приехал похититель. Благодаря этой информации правоохранителям удалось задержать подозреваемого в течение 10-12 часов.
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