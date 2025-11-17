В Химках задержали организатора нелегальной миграции

17 ноября 2025, 09:12

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на территории промышленной зоны в деревне Чёрная Грязь городского округа Химки. В результате они выявили нарушителей, а затем и организатора незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В ходе рейда полицейские обнаружили офисные помещения, в которых жили приезжие из ближнего зарубежья.





«В отношении четырёх иностранцев оформили административные протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в либо режима пребывания в Российской Федерации». Каждого из них оштрафовали на пять тысяч рублей и обязали покинуть нашу страну», — говорится в сообщении.