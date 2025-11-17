Три автомобиля сгорели и два человека погибли в результате массовой аварии в Южной Корее

17 ноября 2025, 06:37

Yonhap: три автомобиля сгорели в массовой аварии в Южной Корее

Фото: istockphoto / grafoto

В районе города Ёнхчон случилось серьёзное дорожно‑транспортное происшествие с возгоранием. В результате столкновения двух грузовиков начался мощный пожар, передает агентство Yonhap.