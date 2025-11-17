Три автомобиля сгорели и два человека погибли в результате массовой аварии в Южной Корее
В районе города Ёнхчон случилось серьёзное дорожно‑транспортное происшествие с возгоранием. В результате столкновения двух грузовиков начался мощный пожар, передает агентство Yonhap.
Одна из фур ехала с наполненной топливом цистерной, а другая перевозила металлические балки. После аварии вспыхнул сильный пожар, в котором полностью сгорели три автомобиля. Всего в результате ДТП повреждено 13 машин.
Кроме того, в ДТП погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
