В Химках задержали закладчицу с 1,2 кг мефедрона

08 апреля 2026, 14:18

Девушку, подозреваемую в распространении наркотиков, задержали полицейские в Химках. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Патруль дорожно-постовой службы обратил внимание на прохожую, которая шла по просёлочной дороге рядом с лесом в микрорайоне Клязьма-Старбеево и постоянно оглядывалась.





«При проверке документов девушка призналась, что у неё в рюкзаке лежат наркотики. При обыске в отделении полиции из рюкзака изъяли два полимерных пакета с неизвестным веществом общей массой 1,2 кг. Экспертиза показала, что это мефедрон», — говорится в сообщении.