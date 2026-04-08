Следствие рассматривает версию самоубийства после трагедии в Москве
В Москве продолжается расследование гибели 35-летней преподавательницы. Тело женщины было обнаружено под окнами жилого дома. Об этом сообщает BAZA.
По данным источников, эксперты зафиксировали на её теле более 20 ножевых ранений — в области живота и бёдер, включая глубокие порезы. При этом, как уточняется, причиной смерти стал удар при падении с высоты.
Согласно основной версии следствия, произошедшее рассматривается как самоубийство. Известно, что в момент трагедии женщина находилась дома одна — её супруг отсутствовал, а входная дверь в квартиру была заперта изнутри.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
