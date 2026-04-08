Россиянин заманил к себе домой трёх малолетних девочек и изнасиловал их
В Краснодарском крае суд вынес приговор 56-летнему местному жителю. Как сообщает объединённая пресс-служба судов региона, мужчина обвинялся в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Следствие установило, что в августе 2024 года подсудимый заманил троих соседских девочек на территорию своего домовладения. Он предложил детям поиграть, после чего совершил в отношении них действия сексуального характера.
В суде мужчина не признал вину. Слушания проходили в закрытом режиме. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и запретил работать с детьми на срок 13 лет. Кроме того, в пользу каждой потерпевшей взыскали по 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Накануне насильника-мигранта поймали при попытке вернуться в Россию.
