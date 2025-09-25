В Красногорске открыли новый корпус в ЖК Level Лесной
В Красногорске ввели в эксплуатацию новый корпус №27 жилого комплекса Level Лесной. Разрешение на ввод выдало Минжилполитики Подмосковья.
Дом состоит из девяти секций высотой от 10 до 15 этажей. Здесь 561 квартира, подземный паркинг на 359 мест, кладовые и помещения под магазины и сервисы. Архитекторы бюро Highlight Architecture спроектировали здание так, чтобы во дворе было много света и уюта. На верхних этажах есть квартиры с панорамными окнами.
Во дворе обустроили детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и зоны отдыха. Сам двор закрыт от машин, поэтому дети могут свободно гулять на территории. Жителям будут доступны воркаут-зоны и лесопарк площадью более пяти гектаров.
Внутри корпуса разместили просторные дизайнерские лобби с мягкой мебелью и колясочными. Интерьеры соответствуют дизайну фасадов дома.Level Лесной — современный жилой комплекс с комфортной инфраструктурой: на территории построят частную школу, детские сады, магазины и всё необходимое для жизни.
В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексного развития территорий.
Читайте также: