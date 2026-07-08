Врач НИКИ детства предупредила об июльских опасностях для детей-аллергиков

08 июля 2026, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Июль приносит с собой не меньшие испытания для детей-аллергиков, чем весна. В середине лета начинается период активного пыления злаковых и луговых трав, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава со ссылкой на специалистов НИКИ детства.





В июле в воздухе витает пыльца таких трав, как тимофеевка, овсяница, мятлик, ежа сборная и райграс. Они растут на газонах, во дворах жилых домов, в городских парках, на дачных участках и вдоль дорог. В это время начинают зацветать и сорняки – подорожник, крапива и полынь.



Пыльца сорных растений обладает высокой летучестью, ветер может переносить её на большие расстояния. Поэтому даже в центре крупного города аллергик может почувствовать себя плохо. Симптомы летней аллергии очень похожи на признаки простуды. Главное отличие – отсутствие повышения температуры тела.

«Пыльца растений во время прогулки оседает на коже, одежде и волосах. Поэтому главное правило – сразу по возвращении домой тщательно мыть ребёнку руки и лицо, промывать нос солевым раствором. Перед сном обязательно нужно помыть ему голову, чтобы пыльца с волос не попадала на подушку, иначе всю ночь ребёнок будет задыхаться и чихать. В сухие, жаркие и ветреные дни лучше ограничить прогулки. Идеально для выхода на улицу подходит время сразу после дождя, поскольку влага прибивает пыльцу к земле», – рассказала аллерголог-иммунолог НИКИ детства Марина Федосеева.