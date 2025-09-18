В химкинской деревне Брёхово построят школу на 975 мест
Школу, рассчитанную на 975 учеников, планируют построить в деревне Брёхово городского округа Химки. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить школу и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы планируется завершить в 2028 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 2 млрд 336 млн 108 тыс. 500 рублей. Заявки на подряд принимаются до 30 сентября. Финансировать строительство будут из бюджета Московской области.