В реабилитационном центре «Ясенки» завершают строительство бассейна

Корпус бассейна возводят в реабилитационном центре «Ясенки», в настоящее время строительная готовность объекта достигла 95%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В корпусе предусмотрен бассейн с дорожками по 25 метров и отдельный бассейн с подъёмников, акватренажёры, тренерская комната, медпункт, административные и вспомогательные помещения, а также помещения для подготовки воды.«Сейчас все строительные работы на объекте уже завершены, идёт пусконаладка инженерных систем, а на прилегающей территории ведутся работы по благоустройству», — говорится в сообщении.
С основным корпусом реабилитационного центра корпус бассейна соединяет тёплый переход. Сдать новый корпус в эксплуатацию должны в марте.
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Лев Каштанов