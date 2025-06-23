В химкинском ЖК «Пятницкие Луга» ввели в эксплуатацию дом на 1012 квартир

23 июня 2025, 10:42

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Двенадцатиэтажный многосекционный корпус №2.2, построенный в составе жилого комплекса «Пятницкие Луга» в Химках, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





