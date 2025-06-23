В химкинском ЖК «Пятницкие Луга» ввели в эксплуатацию дом на 1012 квартир

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Двенадцатиэтажный многосекционный корпус №2.2, построенный в составе жилого комплекса «Пятницкие Луга» в Химках, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.



«В доме общей жилой площадью свыше 44 тысяч квадратных метров расположено 1012 квартир различных форматов — от однокомнатных до четырёхкомнатных. На подземном этаже расположены индивидуальные кладовые для жильцов, а на первом этаже находятся коммерческие помещения, где откроют кафе, магазины и бытовые сервисы», — говорится в сообщении.
У входа в дом расположена колясочная. Придомовая территория благоустроена, там установлены тренажёры, детские игровые площадки и оборудованы зоны отдыха.

Новый корпус стал третьим домом, введённым в эксплуатацию в ЖК «Пятницкие Луга».
Лев Каштанов

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