Раскрыта причина нападения школьницы с ножом на учительницу в Кодинске
В Кодинске произошел инцидент, в котором школьница напала на учителя и одноклассницу. По словам учеников, девочку постоянно задирали, включая насмешки из-за яркого макияжа. Задевали её даже на уроках, снимая происходящее на видео. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Перед атакой россиянка принесла нож, чтобы расправиться с главной обидчицей. Она пригласила её на разговор в туалет, но та не пришла. Во время урока химии школьница достала лезвие и направила его на мальчика. Учительница успела остановить её, а одноклассник оттолкнул девочку и убежал.
Агрессорша побежала следом и встретила сверстницу из параллели, нанеся ей удар. Физрук смог остановить нападение и предотвратить дальнейшие последствия. Ситуация вызвала бурные обсуждения среди родителей и педагогов.
