Раскрыта причина нападения школьницы с ножом на учительницу в Кодинске

04 февраля 2026, 08:30

Школьница в Кодинске напала на учителя и сверстницу после года буллинга

Фото: iStock/hxdbzxy

В Кодинске произошел инцидент, в котором школьница напала на учителя и одноклассницу. По словам учеников, девочку постоянно задирали, включая насмешки из-за яркого макияжа. Задевали её даже на уроках, снимая происходящее на видео. Об этом пишет Telegram-канал Mash.