Сотни пассажиров больше суток не могут вылететь из Красноярска на Фукуок

04 февраля 2026, 08:59

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Сотни людей уже более суток не могут вылететь из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок. Рейс авиакомпании Azur Air задерживают из-за технических проблем. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.