Сотни пассажиров больше суток не могут вылететь из Красноярска на Фукуок

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Сотни людей уже более суток не могут вылететь из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок. Рейс авиакомпании Azur Air задерживают из-за технических проблем. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.



Пассажиры рассказали, что 3 февраля утром их посадили на Boeing 767 и продержали в салоне около двух часов. Затем объявили о поломке и вернули всех в аэропорт. В ожидании решения проблемы люди провели ещё четыре часа в терминале. После этого туристов разместили в гостиницах и сообщили, что следующий рейс назначили на ночь.

На следующий день ситуация не улучшилась. 335 пассажиров продолжают ждать починки самолёта и вылета на Фукуок. Представители Azur Air не предоставляют информацию о сроках. Пассажиры начали требовать отмену рейса, так как многие из них испытывают страх перед полётом на этом борту.

