Сотни пассажиров больше суток не могут вылететь из Красноярска на Фукуок
Сотни людей уже более суток не могут вылететь из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок. Рейс авиакомпании Azur Air задерживают из-за технических проблем. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Пассажиры рассказали, что 3 февраля утром их посадили на Boeing 767 и продержали в салоне около двух часов. Затем объявили о поломке и вернули всех в аэропорт. В ожидании решения проблемы люди провели ещё четыре часа в терминале. После этого туристов разместили в гостиницах и сообщили, что следующий рейс назначили на ночь.
На следующий день ситуация не улучшилась. 335 пассажиров продолжают ждать починки самолёта и вылета на Фукуок. Представители Azur Air не предоставляют информацию о сроках. Пассажиры начали требовать отмену рейса, так как многие из них испытывают страх перед полётом на этом борту.
Читайте также: