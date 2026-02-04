Достижения.рф

В башкирском селе Кушнаренково обрушилась крыша двухэтажного дома

Фото: iStock/aoldman

В башкирском селе Кушнаренково частично обрушилась крыша двухэтажного дома. Об этом пишет РИА Новости.



Инцидент произошёл утром на улице Горной. Прокуратура Башкирии сообщает, что причина обрушения, вероятно, связана с тяжестью снега. К счастью, никто не пострадал. В связи с происшествием временно остановили газоснабжение здания. Для жильцов, которых эвакуировали, подготовили места в детском лагере. Правоохранители начали проверку обстоятельств инцидента. Специалисты выяснят, соблюдали ли управляющие компании правила по уборке снега и наледи.

До этого сообщалось, что в Белореченске из‑за сильного снегопада обрушилась крыша.

Дарья Осипова

