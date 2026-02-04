В башкирском селе Кушнаренково обрушилась крыша двухэтажного дома
В башкирском селе Кушнаренково частично обрушилась крыша двухэтажного дома. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошёл утром на улице Горной. Прокуратура Башкирии сообщает, что причина обрушения, вероятно, связана с тяжестью снега. К счастью, никто не пострадал. В связи с происшествием временно остановили газоснабжение здания. Для жильцов, которых эвакуировали, подготовили места в детском лагере. Правоохранители начали проверку обстоятельств инцидента. Специалисты выяснят, соблюдали ли управляющие компании правила по уборке снега и наледи.
До этого сообщалось, что в Белореченске из‑за сильного снегопада обрушилась крыша.
Читайте также: