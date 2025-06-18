В индустриальном парке «Ключ» запустят производство фасадных конструкций

18 июня 2025, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО / Александра Степанова

На территории создаваемого в Дмитровском городском округе индустриального парка «Ключ» запустят производство высотных фасадных конструкций. Выпускать их будет компания «ВЭЛКО-2000», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Соглашение о реализации проекта на Петербургском международном экономическом форуме подписали зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и заместитель гендиректора «ВЭЛКО-2000» Вячеслав Бейдель.

«Компания инвестирует в строительство и запуск производства фасадных конструкций более 6,7 млрд рублей. Работу планируется начать в будущем году на территории государственного индустриального парка «Ключ». На предприятии создадут 800 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.

«Одна из целей проекта – создать стопроцентно отечественный продукт из российских материалов. Это алюминий, резинотехнические и пластиковые изделия. Отечественный проект – отечественный продукт. Учитывая, что современная архитектура мегаполиса – высотные объекты сложной формы, мы создаём уникальный продукт для нашего рынка, а также для экспорта в дружественные страны», – сказал Бейдель.