В интернете обсудили стиль беременной Рианны
В сети высмеяли наряд беременной Рианны
Барбадосская певица Рианна привлекла внимание поклонников своим странным нарядом. Об этом сообщает Daily Mail.
37-летняя беременная звезда прогулялась по Лос-Анджелесу в ярком винтажном платье Issey Miyake стоимостью 2845 долларов (228 тысяч рублей) и кроссовках из коллаборации Puma и Ottolinger Mostro.
Также она дополнила свой образ массивными серьгами в форме цветов и кольцом в том же стиле.
Пользователи социальных сетей не оценили её образ и высмеяли его. «Что за наряд?», «Похожа на персонажа из мультика», «Я не понимаю моду», «Нелепость», — писали многие комментаторы.
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