Axios: Трамп созвонился с Зеленским на фоне переговоров Уиткоффа с Путиным
Президент США Дональд Трамп проводит разговор с Владимиром Зеленским. Об этом стало известно на фоне закончившихся переговоров спецпосланника американского главы Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным.
Как рассказал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на свои источники, разговор Трампа и Зеленского проходит прямо сейчас.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио дал неоднозначный ответ по поводу переговоров Уиткоффа с Путиным. Политик не дал четких сроков, когда администрация выскажется о диалоге. К тому же Рубио не смог сказать, позитивным или негативным станет комментарий американских властей.
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