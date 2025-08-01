В Греции многодетная мать выбросила в море тяжелобольную дочь в коме
На популярном курорте в пригороде Афин прохожий обнаружил тело трёхлетней девочки в купальнике. Трагический инцидент произошёл утром 27 июля, сообщает CNN Greece.
По данным местной полиции, сообщений о пропаже девочки не поступало, что вызвало дополнительные вопросы у следствия. Тело было незамедлительно доставлено в детскую больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы и выяснения точной причины смерти.
По предварительным данным, мать ребёнка, многодетная женщина, выбросила тяжелобольную дочь, находившуюся в состоянии комы, в море.
Следственные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия и мотивы матери.
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