Суд взыскал с матери 10-летнего мальчика компенсацию морального вреда и ограничил её в правах

01 августа 2025, 04:47

Кировчанка выплатит 100 тыс. рублей сыну за систематическое рукоприкладство

Фото: Istock/stefanamer

Прокуратура Нововятского района Кирова взыскала 100 тыс. рублей с местной жительницы в пользу её 10-летнего сына за систематическое причинение физической боли, подтверждённое судебным приговором.





Основанием для иска стал приговор суда, установивший факт регулярных избиений мальчика матерью. Женщина признана виновной в насилии над несовершеннолетним и приговорена к 3 годам условного лишения свободы условно. Дополнительно суд ограничил её в родительских правах, изъяв ребёнка из семьи и передав под опеку. Прокуратура подтвердила отсутствие угрозы жизни и здоровью мальчика на новом месте проживания.





Старший помощник прокурора Кировской области Денис Сухомлин подчеркнул: «Гражданским законодательством установлено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Рассмотрев иск, суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными».