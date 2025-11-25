В Истре арестовали подозреваемого в пытках и незаконном удержании подростков
Истринский городской суд заключил под стражу одного из фигурантов уголовного дела о преступлениях против несовершеннолетних – гражданина Балабрикова.
Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.
Арестованного подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, истязании несовершеннолетних, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также незаконном лишении свободы.
«По версии следствия, организованная группа с 1 августа по 23 ноября этого года незаконно удерживала в Дедовске 24 подростка под видом оказания помощи, применяя к ним пытки. Всё это происходило в рамках фиктивных договоров с законными представителями несовершеннолетних, а также под прикрытием деятельности Организации Общественно Полезного Фонда оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – говорится в сообщении.В результате противоправных действий одного из несовершеннолетних доставили в реанимацию без сознания с множественными травмами. Его жизнь находится под угрозой. Суд удовлетворил ходатайство следователей и на время предварительного следствия заключил Балабрикова под стражу.
Ранее сообщалось, что в Дедовске работал незаконный реабилитационный центр для подростов с зависимостями. Вместо оказания помощи подопечных избивали, связывали и пытали.