В Истре арестовали подозреваемого в пытках и незаконном удержании подростков

25 ноября 2025, 20:18

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Истринский городской суд заключил под стражу одного из фигурантов уголовного дела о преступлениях против несовершеннолетних – гражданина Балабрикова.





Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.



Арестованного подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, истязании несовершеннолетних, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также незаконном лишении свободы.

«По версии следствия, организованная группа с 1 августа по 23 ноября этого года незаконно удерживала в Дедовске 24 подростка под видом оказания помощи, применяя к ним пытки. Всё это происходило в рамках фиктивных договоров с законными представителями несовершеннолетних, а также под прикрытием деятельности Организации Общественно Полезного Фонда оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – говорится в сообщении.