В Истре ищут подрядчика на благоустройство исторической части города

оригинал Фото: медиасток.рф

Проект по благоустройству исторической части города планируют реализовать в Истре на участке площадью 1,28 га. В настоящее время подряд на проведение работ выставлен на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



«Подрядчику предстоит благоустроить центральную часть Истры, включая бывшую Торговую площадь перед зданием администрации городского округа с прилегающими общественными территориями. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 217 миллионов 786 тысяч 283 рубля 33 копейки. Заявки на подряд принимаются до 4 июля.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0