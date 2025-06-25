В Истре ищут подрядчика на благоустройство исторической части города

25 июня 2025, 12:56

оригинал Фото: медиасток.рф

Проект по благоустройству исторической части города планируют реализовать в Истре на участке площадью 1,28 га. В настоящее время подряд на проведение работ выставлен на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.







«Подрядчику предстоит благоустроить центральную часть Истры, включая бывшую Торговую площадь перед зданием администрации городского округа с прилегающими общественными территориями. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.