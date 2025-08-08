В Истре ищут подрядчика на реконструкцию ВЗУ

08 августа 2025, 12:17

оригинал Фото: медиасток.рф

Реконструкцию водозаборного узла планируют провести в дерене Чёрная муниципального округа Истра. В настоящее время подряд на эти работы выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести реконструкцию ВЗУ, а также закупить туда всё необходимое оборудование. В рамках реконструкции должны быть построены два резервуара чистой воды объёмом тысячу кубометров каждый, модернизировано электрохозяйство и пр.», — говорится в сообщении.