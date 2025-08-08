В Истре ищут подрядчика на реконструкцию ВЗУ
Реконструкцию водозаборного узла планируют провести в дерене Чёрная муниципального округа Истра. В настоящее время подряд на эти работы выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести реконструкцию ВЗУ, а также закупить туда всё необходимое оборудование. В рамках реконструкции должны быть построены два резервуара чистой воды объёмом тысячу кубометров каждый, модернизировано электрохозяйство и пр.», — говорится в сообщении.Производительность модернизированного ВЗУ должна составлять 960 кубометров воды питьевого качества в сутки. Завершить реконструкцию нужно в 2027 году.
Начальная цена лота составляет 87 миллионов 24 тысячи 780 рублей. Заявки на подряд принимаются до 19 августа.