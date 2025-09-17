Достижения.рф

В Подмосковье расчистили 12 водоемов по программе «100 прудов и озер»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

В Московской области продолжается программа «100 прудов и озер». Ее цель — очистка водоемов от мусора и лишней растительности, рассказали в подмосковном Минэкологии.



Работы уже завершили на 12 объектах, среди них пруды в Электростали, Пушкино, Сергиево-Посадском и Наро-Фоминском округах, а еще озера в Луховицах, Шатуре и Егорьевске. Всего вывезли 2,8 тысячи кубометров отходов, включая мебель, бытовую технику и автомобильные шины.

​Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области
Сейчас расчищают водоемы в Коломне, Серпухове, Подольске, Люберцах, Орехово-Зуевском и Ленинском округах. Завершить программу планируют к концу сентября 2025 года.
Ирина Паршина

