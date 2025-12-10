В МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского запустили новый аппарат МРТ за 307 млн рублей
В отделении лучевой диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского запустили в эксплуатацию новый магнитно-резонансный томограф. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он отметил, что с начала года в подмосковных медучреждениях начали работу семь новых аппаратов МРТ на сумму свыше 1,1 млрд рублей.
«Сегодня заработал новый магнитно-резонансный томограф в МОНИКИ. На его закупку направили более 307 млн рублей. Всего с начала года в клинике ввели в работу четыре единицы тяжёлой медтехники. Это аппарат МРТ и три рентгеновских диагностических аппарата», – отметил Забелин.По данным пресс-службы Минздрава Московской области, медицинскую технику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».