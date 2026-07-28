В Щёлковской больнице установили современное электрохирургическое оборудование
Стационар обособленного подразделения им. М.В. Гольца Щёлковской больницы получил современное электрохирургическое оборудование. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Технический арсенал хирургов пополнили электрохирургический блок и радиоволновой хирургический аппарат. Такое оборудование позволит проводить высокоточные хирургические вмешательства с минимальным риском осложнений для пациента.
«Новое оборудование даст возможность врачу выполнять разрезы почти бескровно. Это значительно ускоряет заживление, снижает риски послеоперационных осложнений до минимума и сокращает период реабилитации пациентов», – подчеркнул заместитель главврача Щёлковской больницы по хирургической части Василий Сологубов.
Закупка проведена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья».
Новую технику уже ввели в эксплуатацию и применяют при проведении операций. Лечение в обновлённом отделении доступно пациентам из Московской области по полису ОМС.