В Подмосковье подали более 15 тысяч онлайн-заявок на техосмотр самоходных машин
Свыше 15 тысяч заявлений на проведение технического осмотра самоходных машин подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Услуга размещается в разделе «Бизнес», подразделе «Бизнесу», вкладке «Другое». Воспользоваться ей могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физлица.
«Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, заполнить соответствующую электронную форму, прикрепить документы и оплатить сбор и пошлину», — говорится в сообщении.Прикреплённые файлы проверит искусственный интеллект. Если обнаружится какая-то ошибка, сканы можно заменить до отправки заявления.