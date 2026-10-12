В Подмосковье подали более 15 тысяч онлайн-заявок на техосмотр самоходных машин

12 октября 2026, 09:35

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 15 тысяч заявлений на проведение технического осмотра самоходных машин подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга размещается в разделе «Бизнес», подразделе «Бизнесу», вкладке «Другое». Воспользоваться ей могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физлица.





«Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, заполнить соответствующую электронную форму, прикрепить документы и оплатить сбор и пошлину», — говорится в сообщении.