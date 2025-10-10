В Подмосковье обновили электросети в 250 многоквартирных домах
В Московской области продолжают обновлять внутридомовые системы электроснабжения. С начала года работы провели уже в 251 многоквартирном доме, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.
По данным регионального фонда капремонта, лидерами по темпам замены электросетей стали:
- Подольск — 84 дома,
- Воскресенск — 76 домов,
- Лобня — 59 домов.
Всего в этом году в программу вошло 590 домов по всему Подмосковью. Работы полностью завершили уже в 152 домах, а ещё в 99 — активно продолжают.
Обновление внутридомовых систем электроснабжения — важный шаг для создания комфортной и безопасной среды в домах Подмосковья.