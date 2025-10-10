В Подмосковье обновили электросети в 250 многоквартирных домах

10 октября 2025, 17:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Московской области продолжают обновлять внутридомовые системы электроснабжения. С начала года работы провели уже в 251 многоквартирном доме, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.





По данным регионального фонда капремонта, лидерами по темпам замены электросетей стали:

Подольск — 84 дома,

Воскресенск — 76 домов,

Лобня — 59 домов.