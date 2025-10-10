Достижения.рф

В Подмосковье обновили электросети в 250 многоквартирных домах

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Московской области продолжают обновлять внутридомовые системы электроснабжения. С начала года работы провели уже в 251 многоквартирном доме, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.



По данным регионального фонда капремонта, лидерами по темпам замены электросетей стали:

  • Подольск — 84 дома,
  • Воскресенск — 76 домов,
  • Лобня — 59 домов.
Электрики выполняют целый комплекс работ: меняют вводно-распределительные устройства, обновляют этажные щиты и магистральные линии. Это помогает снизить риски коротких замыканий и перебоев с подачей электричества.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Всего в этом году в программу вошло 590 домов по всему Подмосковью. Работы полностью завершили уже в 152 домах, а ещё в 99 — активно продолжают.

Обновление внутридомовых систем электроснабжения — важный шаг для создания комфортной и безопасной среды в домах Подмосковья.


Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0