В Московской области идёт строительство ЖК «Легенда Коренёво»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В Московской области строится жилой комплекс «Легенда Коренёво». Компания-застройщик ООО СЗ «Коренево Девелопмент» планирует возвести жильё и объекты социальной инфраструктуры в городском округе Люберцы. В рамках комплексного развития территории планируется построить общеобразовательную школу на 500 учеников, детский сад для 120 малышей и торгово-развлекательный центр, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время на объекте завершены работы по установке монолитного железобетонного каркаса и монтажу сборных железобетонных конструкций всех четырёх корпусов.
В корпусе № 1 завершена кладка наружных стен до шестого этажа, ведутся работы по внутренним стенам и перегородкам, а также отделка подвала и кровельные работы (пароизоляция, утепление, стяжка).
В корпусе № 2 продолжаются отделочные работы в подвале и установка окон на втором этаже, активный монтаж кровли.
В корпусе № 3 почти завершена отделка подвальных помещений, установка окон идет с 2-го по 8-й этаж, выполнены работы по кровле (пароизоляция, утепление, стяжка).
В корпусе № 4 продолжается кладка стен и отделка подвала, начаты работы по внутренним сетям (вентиляция, водоснабжение, канализация), кровля (пароизоляция, утепление, стяжка).
ЖК «Легенда Коренёво» — это жилой комплекс комфорт-класса, строящийся рядом с Егорьевским шоссе в посёлке Красково. На первых этажах зданий будут находиться коммерческие помещения: досуговые центры, кафе и предприятия бытовых услуг. В проекте также представлены детские и спортивные площадки, велосипедные дорожки, зарядные станции для электромобилей и парковка на более чем 600 машиномест.
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В корпусе № 1 завершена кладка наружных стен до шестого этажа, ведутся работы по внутренним стенам и перегородкам, а также отделка подвала и кровельные работы (пароизоляция, утепление, стяжка).
В корпусе № 2 продолжаются отделочные работы в подвале и установка окон на втором этаже, активный монтаж кровли.
Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В корпусе № 3 почти завершена отделка подвальных помещений, установка окон идет с 2-го по 8-й этаж, выполнены работы по кровле (пароизоляция, утепление, стяжка).
В корпусе № 4 продолжается кладка стен и отделка подвала, начаты работы по внутренним сетям (вентиляция, водоснабжение, канализация), кровля (пароизоляция, утепление, стяжка).
ЖК «Легенда Коренёво» — это жилой комплекс комфорт-класса, строящийся рядом с Егорьевским шоссе в посёлке Красково. На первых этажах зданий будут находиться коммерческие помещения: досуговые центры, кафе и предприятия бытовых услуг. В проекте также представлены детские и спортивные площадки, велосипедные дорожки, зарядные станции для электромобилей и парковка на более чем 600 машиномест.
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Дайана Хусинова