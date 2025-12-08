«Разорвало пополам»: На российской трассе легковушка попала в жуткое ДТП
В Воронежской области автомобиль Lada Kalina разорвало на части в результате ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Установлено, что 19-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. Там он сначала столкнулся с автомобилем Škoda, а затем — с ВАЗ-21099. От сильного удара Lada Kalina разломилась на две части.
Транспортное средство виновника ДТП получило тяжёлые повреждения. Кузов машины смяло, заднюю часть оторвало, а обломки деталей разбросало по дороге. Водитель Lada Kalina жив, но получил серьёзные травмы. Медики, которые прибыли на место, доставили его в больницу. Информации о текущем состоянии пострадавшего нет.
Ранее в Свердловской области люди попали в страшное ДТП с «Газелью».
Читайте также: