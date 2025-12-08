Бездомного мужчину из Приморья заподозрили в поедании соседских собак
Жителя города Артём в Приморском крае подозревают в убийстве собак. Об этом пишет kp.ru.
Инцидент произошёл в ноябре. Местные жители и зоозащитники сообщили о шокирующих фактах. Владельцы собак, которые ранее потеряли своих питомцев, нашли возможного виновника. Им оказался бездомный мужчина корейской национальности по имени Мирон. Один из горожан обнаружил у этого мужчины останки своей собаки.
По информации издания, подозреваемый использовал мясо домашних животных для еды. Его задержали с сумкой, в которой лежало тело пропавшего пса. Следствие сейчас устанавливает все обстоятельства дела. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования по статье о жестоком обращении с животными.
Накауне в Пушкинском начали расследовать жестокое убийство двух собак и нападение на их хозяина.
Читайте также: