В Одинцове временно изменили маршрут автобуса до метро «Аэропорт Внуково»
Маршрут автобуса №1043, курсирующего между станцией МЦД Одинцово и станцией метро «Аэропорт Внуково», изменили с 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Изменения связаны с аварийным состоянием переезда на Акуловской улице.
«От станции МЦД Одинцово до метро автобус будет следовать до платформы Отрадное, затем по улицам Железнодорожная, Старое Яскино, Маковского, по Минскому шоссе и далее по обычному маршруту до конечной», — говорится в сообщении.В обратную сторону после Минского шоссе путь будет проходить по улицам Восточная, Транспортная, Сосновая, Маяковского, Старое Яскино, Южная, Железнодорожная, а потом по стандартной схеме до остановки «МЦД Одинцово».
Временная схема движения останется в силе до окончания ремонта аварийного участка на Акуловской.