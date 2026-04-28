В Подмосковье с начала апреля отремонтировали более 1,5 тыс. лифтов

28 апреля 2026, 19:04

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше полутора тысяч лифтов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области с начала апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Работы проводят специализированные лифтовые организации-подрядчики. Они взаимодействуют с управляющими компаниями и диспетчерскими службами.





«В настоящее время в Московской области эксплуатируется более 67 тысяч лифтов в 14 тысячах многоквартирных домов. За пять лет в Единую диспетчерскую службу поступило около 140 тысяч обращений. В 2025 году число обращений впервые снизилось на 18%. Это результат системной работы», — отметил вице-губернатор Владислав Мурашов.