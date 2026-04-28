В Подмосковье с начала апреля отремонтировали более 1,5 тыс. лифтов
Свыше полутора тысяч лифтов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области с начала апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работы проводят специализированные лифтовые организации-подрядчики. Они взаимодействуют с управляющими компаниями и диспетчерскими службами.
«В настоящее время в Московской области эксплуатируется более 67 тысяч лифтов в 14 тысячах многоквартирных домов. За пять лет в Единую диспетчерскую службу поступило около 140 тысяч обращений. В 2025 году число обращений впервые снизилось на 18%. Это результат системной работы», — отметил вице-губернатор Владислав Мурашов.Больше всего лифтов за апрель отремонтировали в округе Люберцы — 192, на втором месте по этому показателю округ Химки со 184 приведёнными в порядок лифтами. А замыкает топ-3 округ Балашиха, где починили 164 неисправных лифта.
Ранее сообщалось, что решить вопросы, связанные с содержанием и обслуживанием многоквартирных домов и использованием общего имущества жители Московской области могут через мобильное приложение «Госуслуги Дом». Через него можно подавать заявки на ремонт в управляющую компанию, а также оплачивать счета за ЖКУ, участвовать в электронном собрании собственников жилья и пр.