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Школьникам Серебряных Прудов рассказали о вреде наркотиков

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Урок, направленный на защиту детей от наркотиков, провели в одной из школ округа Серебряные Пруды местные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Мероприятие состоялось в рамках профилактической акции «Безопасность детства».

«Ребятам рассказали, как разрушительно влияют наркотики на физическое и психическое здоровье человека, лишают всех перспектив и самого будущего. Кроме того, правоохранители объяснили, как преступники через социальные сети вербуют несовершеннолетних для участия в торговле запрещёнными веществами», — говорится в сообщении.
Школьников также предупредили, какая ответственность грозит за распространение наркотиков.

Ранее сообщалось, что рецидивист из Одинцовского округа высадил в своём доме плантацию конопли.
Лев Каштанов

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