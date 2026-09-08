Школьникам Серебряных Прудов рассказали о вреде наркотиков
Урок, направленный на защиту детей от наркотиков, провели в одной из школ округа Серебряные Пруды местные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мероприятие состоялось в рамках профилактической акции «Безопасность детства».
«Ребятам рассказали, как разрушительно влияют наркотики на физическое и психическое здоровье человека, лишают всех перспектив и самого будущего. Кроме того, правоохранители объяснили, как преступники через социальные сети вербуют несовершеннолетних для участия в торговле запрещёнными веществами», — говорится в сообщении.Школьников также предупредили, какая ответственность грозит за распространение наркотиков.
Ранее сообщалось, что рецидивист из Одинцовского округа высадил в своём доме плантацию конопли.