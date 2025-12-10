Достижения.рф

В Дубне начался суд над подрядчиком за кражу более 160 млн рублей

Уголовное дело против гендиректора подрядной организации, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, начали рассматривать в Дубненском суде. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».



По версии обвинения, мужчина, пользуясь своим служебным положением, планировал заключить с муниципалитетом контракт на реконструкцию многоквартирного жилого дома и присвоить деньги.

«Подрядчик разработал план, следуя которому собирался присвоить 166 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Деньги на исполнение контракта выделялись из федерального и регионального бюджетов.

Лев Каштанов

