В Дубне начался суд над подрядчиком за кражу более 160 млн рублей

10 декабря 2025, 14:27

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Уголовное дело против гендиректора подрядной организации, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, начали рассматривать в Дубненском суде. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





По версии обвинения, мужчина, пользуясь своим служебным положением, планировал заключить с муниципалитетом контракт на реконструкцию многоквартирного жилого дома и присвоить деньги.





«Подрядчик разработал план, следуя которому собирался присвоить 166 миллионов рублей», — говорится в сообщении.