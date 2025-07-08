Диетолог Писарева предупредила о вреде фастфуда в жару
Диетолог Писарева: потребление фастфуда в жару может обернуться отравлением
Фастфуд в жаркую погоду может быть опасным для здоровья. Об этом предупредила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
«В жару действительно лучше отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, которые содержат большое количество натрия. Он способствует задержке жидкости в организме», — рассказала Писарева RT.
По ее словам, потребление фастфуда в жару может обернуться отравлением, так как продукты в точках быстрого питания быстро портятся.
Писарева также добавила, что в жаркую погоду стоит с осторожностью употреблять мороженое, и энергетические напитки. Лучше всего пить простую воду и включить в свой рацион продукты, богатые жидкостью, например, зелень, свежие овощи и фрукты, а также белок.
В свою очередь шеф-повар ресторана Savva Андрей Шмаков отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что лучшим блюдом в жаркие дни станет свекольник.
«Идете на рынок, покупаете молодую свеклу вместе с ботвой, обязательно еще пучок редиски. Один огурец, домашние яйца, зелень любая, которая вам нравится, даже кинзу можно. Лук, петрушка, укроп, все, что есть. Приходите домой, срезаете у свеклы, с молодой ботву. Свеклу сами варите в воде, добавляете туда красный винный уксус, соль и сахар. Получается такой маринад», — рассказал Шмаков.
Далее, по его словам, все это надо полностью остудить, свеклу почистить и нарезать мелкими кубиками или натереть на терке вместе с другими продуктами, добавить зелень и влить маринад из-под свеклы. Туда же стоит влить кефир, не забыть соль и перец и поставить получившееся блюдо в холодильник. Через два часа получится шикарный холодный суп, заключил Шмаков.