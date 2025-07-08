В Новом Иерусалиме стартует фестиваль «Лето. Музыка. Музей»
В Истре 9 июля открывается VIII Фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей». По традиции он проходит на территории музея «Новый Иерусалим», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом году мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы. Основой программы станут легендарные сочинения Прокофьева и Шостаковича. Также гости услышат музыку Хачатуряна, Рахманинова и Бернстайна.
«Великие произведения исполнят Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижёры Сергей Скрипка, Александр Сладковский и Фёдор Безносиков, скрипач Вадим Репин, пианист Филипп Копачевский, Большой детский хор имени В.С. Попова и «Мастера хорового пения», народный артист России Дмитрий Харатьян, артисты театра «Новой Оперы», а также солисты мюзикла», – рассказали в ведомстве.Фестиваль завершится 13 июля гала-концертом, посвящённым творчеству композиторов Исаака и Максима Дунаевских Как отметили в министерстве, для гостей фестиваля «Лето. Музыка. Музей» вход в музей «Новый Иерусалим» будет свободным.