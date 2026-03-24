В Истре врачи срезали со лба пациентки гигантскую опухоль с волосами внутри
Врачи Истринской больницы избавили пациентку от гигантского новообразования, выросшего у неё на лбу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Опухоль мешала женщине причёсываться и носить головные уборы.
«В ходе операции, которая длилась два часа, мы удалили опухоль целиком, не повредив капсулу. Её объем составил 176 мл. После иссечения новообразования сделали кожную пластику, устранив дефект», — рассказал нейрохирург Николай Карпов.Он добавил, что внутри опухолевой капсулы оказался пучок волос и кожное сало, что указывает на то, что это была тератома — редкое доброкачественное образование эмбрионального генеза.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.