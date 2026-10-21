Мособлводоканал за неделю устранил более 230 крупных засоров в сетях водоотведения

Мособлводоканал за неделю устранил более 230 крупных засоров в сетях водоотведенияТампонада в канализации – не просто небольшой затор, который можно устранить вантузом. Это огромный спрессованный ком из неразлагаемого мусора, который блокирует движение стоков в трубах большого диаметра.
Для борьбы с такими пробками применяют каналопромывочные машины. С помощью них разбиваются плотные жировые и грязевые отложения. Используют также илососные машины, мощные насосы которых вытягивают на поверхность размытую грязь, ил и посторонние предметы.
«Свыше 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
На поверхность ежедневно поднимают десятки килограммов мусора. В составе таких комков регулярно находят влажные салфетки, средства личной гигиены, ватные палочки, тряпки, остатки пищи и даже строительный мусор.
Причиной засоров является сброс в канализацию предметов, которых там быть не должно. Как отметили в министерстве, даже небольшое количество влажных салфеток, которые производители часто маркируют как смываемые, способно может движение стоков в масштабах целого микрорайона. В отличие от туалетной бумаги, они не растворяются в воде, а работают как арматура, собирая весь проходящий жир и мусор.
Если засор не ликвидировать вовремя, сточные воды начнут искать выход на поверхность. Это приведёт к подтоплению подвалов многоквартирных домов, выходу канализации на улицы и во дворы. Помимо этого, посторонние предметы скапливаются на насосных станциях и очистных сооружениях. Они наматываются на лопасти насосов, что приводит к их поломке.
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