В Истре задержали восьмерых нелегальных возчиков стройотходов

20 января 2026, 12:35

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Восьмерых водителей, перевозивших строительные отходы без необходимых разрешительных документов, задержали полицейские в округе Истра в ходе рейда. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.





Два грузовика остановили у деревни Борзые и шесть — в селе Павловская Слобода.





«Водители не смогли предъявить лицензии, паспорта отходов и обязательных к оформлению электронных талонов для транспортировки строительного мусора и грунтов», — отметил глава Минэкологии региона Виталий Мосин.