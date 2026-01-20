Достижения.рф

В Истре задержали восьмерых нелегальных возчиков стройотходов

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Восьмерых водителей, перевозивших строительные отходы без необходимых разрешительных документов, задержали полицейские в округе Истра в ходе рейда. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.



Два грузовика остановили у деревни Борзые и шесть — в селе Павловская Слобода.

«Водители не смогли предъявить лицензии, паспорта отходов и обязательных к оформлению электронных талонов для транспортировки строительного мусора и грунтов», — отметил глава Минэкологии региона Виталий Мосин.
На водителей оформили протоколы по административному правонарушению и наложили штрафы.

Лев Каштанов

