В Истре задержали восьмерых нелегальных возчиков стройотходов
Восьмерых водителей, перевозивших строительные отходы без необходимых разрешительных документов, задержали полицейские в округе Истра в ходе рейда. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Два грузовика остановили у деревни Борзые и шесть — в селе Павловская Слобода.
«Водители не смогли предъявить лицензии, паспорта отходов и обязательных к оформлению электронных талонов для транспортировки строительного мусора и грунтов», — отметил глава Минэкологии региона Виталий Мосин.На водителей оформили протоколы по административному правонарушению и наложили штрафы.
