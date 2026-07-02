На канализационных сетях Подмосковья за месяц устранили около 1,3 тыс. засоров
1 298 засоров устранили на сетях водоотведения Московской области специалисты Мособлводоканала в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Для борьбы с засорами используется специальная техника: илососные и каналопромывочные машины.
«Главной причиной появления засоров является человеческий фактор. Люди смывают в канализацию непредназначенные для этого отходы: влажные салфетки и тряпки. Эти материалы не растворяются, «собирают» остальной мусор и превращаются в непроходимые пробки», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что такой мусор нужно выбрасывать в ведро.
Ранее сообщалось, посёлке Томилино стартовало комплексное благоустройство дворов у домов № 19, 20 и 25 по улице Гоголя.