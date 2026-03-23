В Истринскую больницу поступил УЗИ-аппарат экспертного класса

23 марта 2026, 14:14

Отечественный аппарат экспертного класса для ультразвуковых исследований получила Истринская клиническая больница. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





С помощью нового УЗИ-аппарата можно проводить чреспищеводную и трансторакальную эхокардиографии, а также исследовать состояние сосудов, органов брюшной полости и малого таза. Стоимость устройства составляет свыше 16 миллионов рублей.





«Мы используем чреспищеводный датчик, чтобы исследовать ушко левого предсердия и исключить тромбоз перед восстановлением ритма, а также при подозрении на инфекционный эндокардит», — сказал заведующий терапевтическим отделением № 1 Давид Агабабян.