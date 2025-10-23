Сергиево-Посадский центр реабилитации детей усилил сотрудничество с волонтёрами

23 октября 2025, 15:04

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 100 детей с тяжёлыми нарушениями в развитии проходят реабилитацию в отделении «Милосердие» Сергиево-Посадского семейного центра. Теперь ребятам начали чаще помогать волонтёры. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.





Новый этап сотрудничества Семейного центра с участниками волонтёрского движения начался в октябре.





«Волонтёры организуют для детей различные развивающие занятия, включая спортивные игры, образовательные мероприятия и творческие мастер-классы, гуляю с детьми на свежем воздухе и просто общаются», — говорится в сообщении.