Сергиево-Посадский центр реабилитации детей усилил сотрудничество с волонтёрами
Более 100 детей с тяжёлыми нарушениями в развитии проходят реабилитацию в отделении «Милосердие» Сергиево-Посадского семейного центра. Теперь ребятам начали чаще помогать волонтёры. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Новый этап сотрудничества Семейного центра с участниками волонтёрского движения начался в октябре.
«Волонтёры организуют для детей различные развивающие занятия, включая спортивные игры, образовательные мероприятия и творческие мастер-классы, гуляю с детьми на свежем воздухе и просто общаются», — говорится в сообщении.Такое взаимодействие не только обогащает жизнь маленьких пациентов «Милосердия», но и формирует важные человеческие качества у их помощников.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Им помогают с организацией мероприятий, а также с открытием и ведением дел социальных НКО, страхуют их жизнь и здоровье на время проведения акций, предоставляют гранты на реализацию проектов. Кроме того, предусмотрена методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.