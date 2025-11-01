В Иваньковское водохранилище выпустили мальков сазана
Более трёх с половиной тысяч мальков сазана выпустили в Иваньковское водохранилище, расположенное на границе Московской и Тверской областей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
Зарыбление водоёма провели под контролем специалистов государственной ветслужбы Московской области.
«Выпуск мальков организовали сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ГНЦ РФ ВНИРО) при участии ветеринарных врачей из Территориального ветуправления №2», — говорится в сообщении.В областном министерстве отметили, что мальков в водохранилище запускают для сохранения водных ресурсов и устойчивого развития аквакультуры в регионе, а также подчеркнули, что зарыбление проводится регулярно.