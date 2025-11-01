В Иваньковское водохранилище выпустили мальков сазана

01 ноября 2025, 15:29

оригинал

Более трёх с половиной тысяч мальков сазана выпустили в Иваньковское водохранилище, расположенное на границе Московской и Тверской областей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.





Зарыбление водоёма провели под контролем специалистов государственной ветслужбы Московской области.





«Выпуск мальков организовали сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ГНЦ РФ ВНИРО) при участии ветеринарных врачей из Территориального ветуправления №2», — говорится в сообщении.