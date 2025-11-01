Достижения.рф

В Подмосковье утвердили ноябрьский график приёма населения властями региона

График работы приёмной правительства Московской области на ноябрь текущего года утвердил губернатор региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.



Граждане смогут прийти на личный приём к руководителям областных министерств и ведомств в сфере строительства, образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и пр.

Кроме того, утверждён график бесплатных консультаций граждан членами Московской областной коллегии адвокатов.
Бесплатные консультации доступны только жителям Подмосковья. Записаться на приём можно по многоканальному телефону: +7-498-602-31-13.

Приём будет проходить по адресу: Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
