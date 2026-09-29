В Ивантеевке для работников детсадов устроили спортивный праздник

29 сентября 2026, 15:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Воспитательницы и нянечки городского округа Пушкинский собрались на спортивный праздник. Он прошёл на базе комплекса «Олимп» в Ивантеевке, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Праздник приурочили ко Всероссийскому Дню воспитателя и дошкольного работника. В соревнованиях участвовали 22 команды из Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска – всего более 130 человек.

«Командам предложили семь эстафет. Работники муниципальных учреждений гонялись с клюшкой за мячом, бегали и прыгали через скакалку. Их с трибун поддерживали их коллеги и близкие. Особую атмосферу создавали «Волонтёры Подмосковья» Они взяли на себя многие организационные вопросы, в том числе церемонию награждения. Каждый участник получил медали, грамоты и поощрительные призы», – рассказали в пресс-службе.