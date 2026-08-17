В Ивантеевке капитально отремонтировали дом №17 на улице Богданова

17 августа 2026, 20:03

Фото: iStock/audioundwerbung

В Ивантеевке Пушкинского округа капитально отремонтировали дом №17 на улице Богданова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.





Завершился капитальный ремонт девятиэтажного кирпичного дома, возведённого в 1981 году, в котором насчитывается более 170 жилых помещений. Общая площадь выполненных работ составила 809 квадратных метров на плоской кровле.



В рамках ремонта были проведены следующие мероприятия: