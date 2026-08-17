В Ивантеевке капитально отремонтировали дом №17 на улице Богданова
В Ивантеевке Пушкинского округа капитально отремонтировали дом №17 на улице Богданова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Завершился капитальный ремонт девятиэтажного кирпичного дома, возведённого в 1981 году, в котором насчитывается более 170 жилых помещений. Общая площадь выполненных работ составила 809 квадратных метров на плоской кровле.
В рамках ремонта были проведены следующие мероприятия:
- На кровлю и козырьки балконов верхних этажей нанесена битумная эмульсия для улучшения сцепления и гидроизоляции. Затем уложено новое рулонное покрытие в два слоя. Швы обработаны герметиком.
- Водосточная система была модернизирована: заменены воронки и проложены новые внутренние трубопроводы канализационной системы.
- Вентиляционные шахты, парапет и выходы на кровлю отремонтированы, а также установлено новое ограждение.
За качеством выполнения всех этапов работ осуществляли контроль специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, которое находится в ведении Министерства ЖКХ Московской области.