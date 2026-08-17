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В Ивантеевке капитально отремонтировали дом №17 на улице Богданова

Фото: iStock/audioundwerbung

В Ивантеевке Пушкинского округа капитально отремонтировали дом №17 на улице Богданова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.



Завершился капитальный ремонт девятиэтажного кирпичного дома, возведённого в 1981 году, в котором насчитывается более 170 жилых помещений. Общая площадь выполненных работ составила 809 квадратных метров на плоской кровле.

В рамках ремонта были проведены следующие мероприятия:

  • На кровлю и козырьки балконов верхних этажей нанесена битумная эмульсия для улучшения сцепления и гидроизоляции. Затем уложено новое рулонное покрытие в два слоя. Швы обработаны герметиком.
  • Водосточная система была модернизирована: заменены воронки и проложены новые внутренние трубопроводы канализационной системы.
  • Вентиляционные шахты, парапет и выходы на кровлю отремонтированы, а также установлено новое ограждение.
Рулонное покрытие обеспечивает создание сплошного гидроизоляционного слоя, который эффективно защищает здание от проникновения влаги.

За качеством выполнения всех этапов работ осуществляли контроль специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, которое находится в ведении Министерства ЖКХ Московской области.
Екатерина Коршунова

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