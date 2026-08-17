В Подмосковье построят молочный комбинат за 30 миллиардов рублей

17 августа 2026, 18:41

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Компания «Логика молока» построит новый флагманский комбинат в городском округе Химки на территории индустриального парка «Северное Шереметьево» (площадка Глазово). Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Проект планируют реализовать на базе приобретённого объекта бывшего складского комплекса. Комбинат будет выпускать основные категории молочной продукции – питьевое молоко, кисломолочные продукты, йогурты и творожные изделия. Планируется запустить 11 производственных линий. Максимальная мощность переработки составит около 1750 тонн сырого молока в сутки. Объём инвестиций в проект оценивают в 30 миллиардов рублей.

«Подмосковье занимает первое место в стране по переработке молока и обеспечивает около 16% производства в Центральном федеральном округе. Продукция наших предприятий поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт. Реализация таких крупных инвестпроектов позволяет наращивать перерабатывающие мощности, укреплять устойчивость отрасли, обеспечивать развитие молочного производства в регионе», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.