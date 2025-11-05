В Ивантеевке капитально отремонтировали две кабельные ЛЭП
Капитальный ремонт двух кабельных линий электропередачи (ЛЭП) завершили специалисты компании «Мособлэнерго» в городе Ивантеевка Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Обновлённые ЛЭП обеспечивают электричеством 80 многоквартирных домов, в которых живут около 5,4 тыс. человек, а также несколько социально значимых объектов, включая Ивантеевскую центральную горбольницу, три детсада и две школы.
«Работы провели в октябре в рамках программы капитального ремонта на участке от распределительной трансформаторной подстанции РТП-1538 до подстанции ПС-514», — отмечается в сообщении.Всего в текущем году в Пушкинском округе компания «Мособлэнерго» планирует отремонтировать свыше 21 км ЛЭП.
Ранее Минэнерго Московской области выпустило предупреждение для жителей, касающееся проникновения на закрытую территорию объектов энергетической инфраструктуры и порчи оборудования. В министерстве рассказали, что злоумышленники начали склонять россиян к нанесению вреда энергообъектам. Иногда они предлагают за это деньги, а иногда выдают себя за сотрудников силовых структур и обманом принуждают людей действовать по их указке.
Специалисты напоминают, что такие действия смертельно опасны для исполнителя и могут привести к крупной аварии, из-за которой без электричества останутся дома, предприятия, больницы и пр. Кроме того, по закону порча энергообъектов расценивается как диверсия, что грозит виновному уголовным преследованием и длительным сроком заключения.
О любых контактах с вербовщиками следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по номеру: +7-800-224-22-22.