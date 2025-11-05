В Ивантеевке капитально отремонтировали две кабельные ЛЭП

05 ноября 2025, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Капитальный ремонт двух кабельных линий электропередачи (ЛЭП) завершили специалисты компании «Мособлэнерго» в городе Ивантеевка Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





Обновлённые ЛЭП обеспечивают электричеством 80 многоквартирных домов, в которых живут около 5,4 тыс. человек, а также несколько социально значимых объектов, включая Ивантеевскую центральную горбольницу, три детсада и две школы.





«Работы провели в октябре в рамках программы капитального ремонта на участке от распределительной трансформаторной подстанции РТП-1538 до подстанции ПС-514», — отмечается в сообщении.