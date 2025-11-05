В Щёлкове заменили более 560 метров кустового коллектора
Второй этап реконструкции кустового коллектора, обеспечивающего отвод сточных вод из населённых пунктов Долгое Лёдово, Загорянский, Серково и Медвежьи Озёра, завершили в городском округе Щёлково. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках реконструкции на коллекторе заменили участок трубопровода длиной 564 метров.
«Специалисты подключили новый участок, при этом диаметр трубопровода увеличили до 350 миллиметров. Старый участок из эксплуатации вывели», — говорится в сообщении.Работы проводили в ночное время, чтобы минимизировать неудобство для жителей.
В администрации округа также напомнили, что первый этап реконструкции кустового коллектора завершили в 2023 году. Тогда в Долгом Лёдове уложили километр нового трубопровода.