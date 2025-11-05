Достижения.рф

В Щёлкове заменили более 560 метров кустового коллектора

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Второй этап реконструкции кустового коллектора, обеспечивающего отвод сточных вод из населённых пунктов Долгое Лёдово, Загорянский, Серково и Медвежьи Озёра, завершили в городском округе Щёлково. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В рамках реконструкции на коллекторе заменили участок трубопровода длиной 564 метров.

«Специалисты подключили новый участок, при этом диаметр трубопровода увеличили до 350 миллиметров. Старый участок из эксплуатации вывели», — говорится в сообщении.
Работы проводили в ночное время, чтобы минимизировать неудобство для жителей.

В администрации округа также напомнили, что первый этап реконструкции кустового коллектора завершили в 2023 году. Тогда в Долгом Лёдове уложили километр нового трубопровода.
Лев Каштанов

