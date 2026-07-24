Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о способах голосования на выборах в сентябре 2026 года

24 июля 2026, 14:30

ЦИК: на выборах в сентябре 2026 года будет доступно ДЭГ

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года. Голосование разделено на три дня, чтобы избиратели смогли выбрать наиболее удобные для себя варианты участия: очное посещение избирательного участка, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) или голосование на дому при наличии уважительной причины. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).