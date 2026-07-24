Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о способах голосования на выборах в сентябре 2026 года
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года. Голосование разделено на три дня, чтобы избиратели смогли выбрать наиболее удобные для себя варианты участия: очное посещение избирательного участка, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) или голосование на дому при наличии уважительной причины. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Особое внимание в ходе кампании уделяется ДЭГ. Этот способ позволяет проголосовать с помощью компьютера или смартфона, не посещая избирательный участок. Для участия необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. При этом в ЦИК рекомендуют заранее убедиться, что вы помните пароль от аккаунта, а не только код для входа в мобильное приложение.
Подать заявление на участие в ДЭГ можно через Госуслуги до 14 сентября 2026 года включительно. После регистрации избирателя исключат из списка для очного голосования, поэтому получить бумажный бюллетень на участке уже не получится.
В ЦИК также напоминают, что подача заявления сама по себе не означает участие в выборах. С 18 по 20 сентября необходимо снова авторизоваться на Госуслугах и завершить процедуру голосования. Только после этого голос будет учтен.
Для тех, кто в дни выборов будет находиться не по месту регистрации, предусмотрен механизм «Мобильный избиратель». С 3 августа по 14 сентября можно оформить заявление о включении в список избирателей по месту фактического нахождения. Сделать это можно через Госуслуги, в МФЦ или территориальную избирательную комиссию. Кроме того, с 9 по 14 сентября такие заявления будут принимать и участковые избирательные комиссии.
Возможность проголосовать на дому предусмотрена для граждан, которые по состоянию здоровья, из-за инвалидности или необходимости ухаживать за другим человеком не могут самостоятельно прийти на участок. Обратиться в свою участковую комиссию можно начиная с 10 сентября и до 14:00 20 сентября. Заявление допускается подать как в устной, так и в письменной форме. После этого в один из дней голосования к избирателю домой приедут члены комиссии.
Сохранится и традиционный формат голосования. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00, где каждый желающий сможет получить бюллетень и проголосовать лично. Узнать адрес своего избирательного участка можно с помощью специального сервиса на сайте ЦИК России.
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